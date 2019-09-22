Украинскими водительскими правами можно будет воспользоваться в Турции

Украина и Турция достигли договоренности о взаимном признании водительских удостоверений двух стран. Как передает РБК-Украина, об этом указано в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Соответсвующего устного соглашения достигли министры внутренних дел Арсен Аваков и внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Стамбуле (Турция) в субботу, 21 сентября.

"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.

Напомним, в автусте 2019 в Украине временно была приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы. Также предоставление ряда услуг сервисных центров МВД оказалось невозможным.

Добавим, что в апреле 2019 Кабмин Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав в части требований к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД. Теперь такую регистрацию необходимо проводить до начала занятий.

Также в апреле в Украине был изменен порядок выдачи водительских прав: экзамены в автошколах фиксируются на видео, а срок действия первого полученного в автошколе свидетельства об окончании обучения сокращен до двух лет.