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Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ, - Oryx

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 22:01
Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ, - Oryx Фото: Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ (facebook.com/831 бригада тактичної авіації)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России Вооруженные силы Украины захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx.

"Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц тяжелой военной техники из России", - говорится в сообщении.

По данным издания, Вооруженные силы РФ потеряли в войне 2696 единиц техники, из них: уничтожено - 1414, повреждено - 39, покинуто - 236, захвачено - 1007 единиц.

Так, украинским военным удалось захватить 184 танка, 119 ББМ, 163 БМП и 47 БТР.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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