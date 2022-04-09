Украинским военным удалось захватить более тысячи единиц техники РФ, - Oryx

С начала полномасштабной войны России Вооруженные силы Украины захватили уже более 1000 единиц тяжелой военной техники и автомобилей российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oryx .

Так, украинским военным удалось захватить 184 танка, 119 ББМ, 163 БМП и 47 БТР.

По данным издания, Вооруженные силы РФ потеряли в войне 2696 единиц техники, из них: уничтожено - 1414, повреждено - 39, покинуто - 236, захвачено - 1007 единиц.

"Теперь визуально подтверждено, что Украина захватила 1000 автомобилей и единиц тяжелой военной техники из России", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.