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Українським військовим вдалося захопити більше тисячі одиниць техніки РФ, - Oryx

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Київ, Субота 09 квітня 2022 22:01
Українським військовим вдалося захопити більше тисячі одиниць техніки РФ, - Oryx Фото: українським військовим вдалося захопити більше тисячі одиниць техніки РФ (facebook.com/831 бригада тактичної авіації)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабної війни Росії Збройні Сили України захопили вже понад 1000 одиниць важкої військової техніки та автомобілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oryx.

"Тепер візуально підтверджено, що Україна захопила 1000 автомобілів і одиниць важкої військової техніки з Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Збройні Сили РФ втратили у війні 2696 одиниць техніки, з них: знищено - 1414, пошкоджено - 39, покинуто - 236, захоплено - 1007 одиниць.

Так, українським військовим вдалося захопити 184 танки, 119 ББМ, 163 БМП і 47 БТР.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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