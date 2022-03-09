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Украинским водителям в возрасте от 18 до 60 лет упростили выезд за границу

Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Но для этого нужно специальное разрешение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Сообщается, что для налаживания международной логистики упростили пересечение государственной границы водителями в возрасте от 18 до 60 лет. Решение касается водителей грузовиков и ж/д транспорта.

Речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют:

  • международные грузовые перевозки;
  • перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;
  • перевозка медицинских грузов;
  • грузов гуманитарной помощи.

Для получения разрешения решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информацию о бронировании водителей будут направлять в Администрацию Государственной пограничной службы. Перевозчики с лицензией на международные грузовые перевозки могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ШЛЯХ".

Министерство инфраструктуры обещает оформлять в необходимые документы в течение двух часов. Ответственность за возвращение водителя на территорию Украины лежит на перевозчике.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники начали задерживать и изымать российское имущество при попытке пересечь границу.

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