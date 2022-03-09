Украинским водителям в возрасте от 18 до 60 лет упростили выезд за границу

Сообщается, что для налаживания международной логистики упростили пересечение государственной границы водителями в возрасте от 18 до 60 лет. Решение касается водителей грузовиков и ж/д транспорта.

Речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

перевозка медицинских грузов;

грузов гуманитарной помощи.

Для получения разрешения решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры Украины или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информацию о бронировании водителей будут направлять в Администрацию Государственной пограничной службы. Перевозчики с лицензией на международные грузовые перевозки могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ШЛЯХ".

Министерство инфраструктуры обещает оформлять в необходимые документы в течение двух часов. Ответственность за возвращение водителя на территорию Украины лежит на перевозчике.