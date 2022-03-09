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Українським водіям віком від 18 до 60 років спростили виїзд за кордон

Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Але для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Повідомляється, що для налагодження міжнародної логістики спростили перетин державного кордону водіями віком від 18 до 60 років. Рішення стосується водіїв вантажівок і ж/д транспорту.

Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

  • міжнародні вантажні перевезення;
  • перевезення для потреб Збройних сил України;
  • перевезення медичних вантажів;
  • вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання дозволу рішення перевізник повинен звернутися з даними про водіїв до Міністерства інфраструктури України або в обласну, Київську міську військову адміністрацію.

Інформацію про бронювання водіїв будуть направляти в Адміністрацію Державної прикордонної служби. Перевізники з ліцензією на міжнародні вантажні перевезення можуть подати повідомлення як у письмовому вигляді, так і в електронному вигляді з використанням електронного Кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ".

Міністерство інфраструктури обіцяє оформляти в необхідні документи протягом двох годин. Відповідальність за повернення водія на територію України лежить на перевізнику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські прикордонники почали затримувати і вилучати російське майно при спробі перетнути кордон.

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