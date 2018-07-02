Українським туристам у Тунісі компенсують витрати на додаткове проживання, - посольство

Сьогодні о 17:00 до аеропорту "Жуляни" прибуде перший з 5 літаків з українськими туристами

Українським туристам, які з 27 червня 2018 року, не можуть вилетіти з Тунісу компенсують витрати на додаткове проживання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства України у Тунісі у Facebook.

"Туроператор "Оазис" запевнив посольство, що туристам, які продовжили проживання в готелях (Тунісу, - ред.) за власний рахунок, у разі звернення до компанії та пред’явлення відповідних рахунків з готелів буде компенсовано згадані витрати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі всі українські туристи розміщені в готелях Тунісу.

Сьогодні, 2 липня 2018 року, о 13:20 за київським часом перший з 5 запланованих літаків зі 172 українськими туристами відлетів з Тунісу. Очікується, що літак прибуде в аеропорт Жуляни о 17.00.

"Всього 2-3 липня ц.р. заплановано здійснити 5 рейсів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну з Тунісу через кілька днів вилетів літак з туристами.