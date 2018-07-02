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Українським туристам у Тунісі компенсують витрати на додаткове проживання, - посольство

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 16:59
Ілюстративне фото (facebook.com vadymholub)
Ілюстративне фото (facebook.com vadymholub)

Сьогодні о 17:00 до аеропорту "Жуляни" прибуде перший з 5 літаків з українськими туристами

Українським туристам, які з 27 червня 2018 року, не можуть вилетіти з Тунісу компенсують витрати на додаткове проживання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства України у Тунісі у Facebook.

"Туроператор "Оазис" запевнив посольство, що туристам, які продовжили проживання в готелях (Тунісу, - ред.) за власний рахунок, у разі звернення до компанії та пред’явлення відповідних рахунків з готелів буде компенсовано згадані витрати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі всі українські туристи розміщені в готелях Тунісу. 

Сьогодні, 2 липня 2018 року, о 13:20 за київським часом перший з 5 запланованих літаків зі 172 українськими туристами відлетів з Тунісу. Очікується, що літак прибуде в аеропорт Жуляни о 17.00.

"Всього 2-3 липня ц.р. заплановано здійснити 5 рейсів", - йдеться у повідомленні.

 

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Опубліковано ‎Ambassade d'Ukraine en Tunisie/سفارة أوكرانيا في تونس‎ Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну з Тунісу через кілька днів вилетів літак з туристами.

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Теги публікації: Тунис, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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