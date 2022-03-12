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Украинским послам поручили продвигать в Европе идею членства Украины в ЕС

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 20:35
Украинским послам поручили продвигать в Европе идею членства Украины в ЕС Фото: Украинским послам поручили продвигать в Европе идею членства Украины в ЕС (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Офис президента провел совещание с послами Украины в странах Евросоюза. Обсудили дальнейшие действия касаемо помощи Европы в обеспечении гуманитарных и военных потребностей, а также шаги в направлении евроинтеграции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Задача нашей дипломатической службы - качественно донести до политиков и чиновников стран Евросоюза простой месседж: сильная Украина в составе ЕС – это залог сильной Европы", - пишет пресс-служба.

Послы получили от офиса президента поручение по активизации усилий в получении Украиной членства в ЕС. Также была обсуждена обороноспособность страны и санкции против России.

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