Украинским послам поручили продвигать в Европе идею членства Украины в ЕС

Офис президента провел совещание с послами Украины в странах Евросоюза. Обсудили дальнейшие действия касаемо помощи Европы в обеспечении гуманитарных и военных потребностей, а также шаги в направлении евроинтеграции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Послы получили от офиса президента поручение по активизации усилий в получении Украиной членства в ЕС. Также была обсуждена обороноспособность страны и санкции против России.

"Задача нашей дипломатической службы - качественно донести до политиков и чиновников стран Евросоюза простой месседж: сильная Украина в составе ЕС – это залог сильной Европы", - пишет пресс-служба.

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