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Українським послам доручили просувати в Європі ідею членства України в ЄС

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Субота 12 березня 2022 20:35
Українським послам доручили просувати в Європі ідею членства України в ЄС Фото: Українським послам доручили просувати в Європі ідею членства України в ЄС (facebook)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс президента провів нараду з послами України в країнах Євросоюзу. Обговорили подальші дії щодо допомоги Європи в забезпеченні гуманітарних та воєнних потреб, а також кроки у напрямі євроінтеграції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Завдання нашої дипломатичної служби – якісно донести до політиків та урядовців країн Євросоюзу простий меседж: сильна Україна в складі ЄС – це запорука сильної Європи", - пише пресслужба.

Посли отримали від Офісу президента доручення щодо активізації зусиль в отриманні Україною членства в ЄС. Також була обговорена обороноздатність країни та санкції проти Росії.

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