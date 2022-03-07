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Украинским патрульным разрешили носить шевроны с "хищником" во время войны

Автор: Владимир Костырин

Украинским патрульным полицейским разрешили обновить униформу и временно, до окончания войны и до победы, носить шевроны с изображением "хищника" из знаменитого фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Такие шевроны носить сможет личный состав патрульной полиции уже с понедельника, 7 марта.

"Отныне начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков (позывной Маршал) на время войны разрешил личному составу патрульной полиции носить такие шевроны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие шевроны "копы" смогут получить у своих командиров.

Сам Жуков на своей странице в Facebook объяснил инициативу и символизмом в плане обороны от оккупантов - как "хищники" против "чужих" из киношной франшизы - так и внешним видом в условиях войны: "все должно быть по-боевому, даже шевроны".

Ранее глава патрульной полиции Украины рассказал, что на границе задержали десантника из Беларуси, который перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать.

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