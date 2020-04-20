Українським медикам в Італії продовжили термін відрядження

Фото: відправлення медиків в Італію (mvs.gov.ua)

Українські медики повернуться додому 25 квітня

Українським медичним працівникам, яких відправили в Італію переймати досвід щодо боротьби з коронавірусом, ще на тиждень продовжили відрядження. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, відрядження українським медикам продовжили до 25 квітня. Про продовження відрядження, яке повинно було закінчитися 18 квітня, просила італійська влада.

"Відрядження повинно було тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня перебування наших медичних працівників в Італії. Повертаються вони 25 квітня", - розповів він.

Керівник МОЗ зазначив, що відрядження продовжили лише після погодження з українськими медиками.

Нагадаємо, 4 квітня в Італію для допомоги в боротьбі з коронавірусом відправились 20 українських медичних працівників. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що в Італії українські медики пробудуть 14 днів, після чого повернуться додому.

Також РБК-Україна писало, що в Італію відправили медичних працівників тих спеціальностей, які безпосередньо займаються лікуванням коронавірусу. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри.