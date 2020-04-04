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В Минздраве рассказали, медиков каких специальностей отправили в Италию

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 15:44
В Минздраве рассказали, медиков каких специальностей отправили в Италию
Фото: отправка медиков в Италию (mvs.gov.ua)

Минздрав постоянно будет держать связь с украинскими специалистами

Министр здравоохранения Украины Максим Степаном рассказал, каких медицинских работников отправили в Италию помогать в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По словам Степанова, в Италию сегодня отправились медицинские работники тех специальностей, которые непосредственно занимаются лечением заболевания коронавирусом.

"В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни", - рассказал он.

Руководитель Минздрава отметил, что ведомство будет на постоянной связи с украинскими специалистами в Италии, чтобы перенимать опыт по борьбе с коронавирусом.

"Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, которые есть в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине", - пояснил Степанов.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что сегодня в Италию отправились 20 украинских медработников, которые будут помогать в борьбе с коронавирусом и будут перенимать итальянский опыт. Украинские медики вернутся домой через 2 недели.

Как писало РБК-Украина, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ об отправке украинских медработников в Италию. Предполагалось, что часть медицинских работников будет определена Минздравом, а другая - МВД.

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