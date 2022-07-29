Украинским банкам разрешили поднять ставку по кредитам до 20%

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, после повышения учетной ставки со стороны НБУ, затормозились такие программы как "5-7-9", финансовый лизинг и государственные портфельные гаранты.

"Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят убрать те барьеры, которые появились по этим программам", - отметил он.

По его словам, на период военного положения банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов, акцент также делается на инвестиционных кредитах.

"Основная цель изменений - активизировать программы льготного кредитования для бизнеса", - добавил Шмыгаль.