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Украинских военнопленных удерживают в застенках под наблюдением ФСБ

Фото: украинских военнопленных удерживают в застенках под наблюдением ФСБ (instagm.fsb.oficial)
Автор: Евгений Прокопенко

От партнерских правозащитных организаций получена информация о местах размещения наших взятых в плен защитников в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Помещения следственного изолятора при ФКУ ИК 1 УФСИН по Тульской области (поселок Комсомольский) освобожден под 100 украинских военнопленных. С администрацией проведен тщательный инструктаж ФСБ, кроме того, сотрудники службы также разместились в учреждении для «работы» с пленными, сообщила Денисова.

По ее словам, военнопленных Вооруженных сил Украины удерживают в колониях ГУФСИН России в Ростовской области. Для этих целей расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге России – сейчас это фактически концлагеря для военнопленных и за счет захваченных на поле боя украинских солдат.

"Контролем за военнопленными занимаются сотрудники ФСИН, ФСБ, Росгвардії и секретные агенты из числа осужденных-активистов, многих из которых этапировали из застенков других учреждений исполнения наказаний", - сообщила Людмила Денисова.

Официального перепрофилирования тюрем в лагеря для военнопленных, как этого требует международное гуманитарное право, не было.

Чиновница отметила, что для содержания украинских военнопленных отведен «Вяземский концлагерь» СИЗО-2 (в Вязьме) УФСИН в Смоленской области. Его оборудуют под проведение пыток и получение дознаний из военнопленных. Украинцев будут содержать и в Малой психиатрической больнице при СИЗО - известном за пределами России застенке для «непокорных».

Также Денисова добавила, что правозащитники сообщают о размещении украинцев в СИЗО-2 УФСИН по Брянской области (Новозыбков), СИЗО-2 Таганрога и СИЗО Москвы.

Напомним, в одной из оккупированных общин Запорожья россияне угрозами заставляют учителей со 2 мая возобновить обучение по российской программе.

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