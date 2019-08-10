Украинских туристов предупредили о загрязнении воздуха в Малайзии

Иллюстративное фото (facebook.com/EmbassyofUkraineinMalaysia/)

В случае необходимости, рекомендуется использовать защитные маски

Посольство Украины в Малайзии предупреждает туристов о значительном загрязнении воздуха в Малайзии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

В случае необходимости, туристам рекомендуется использовать защитные маски.

"Вниманию граждан Украины! В связи со значительным загрязнением воздуха в Малайзии (хейз), рекомендуем гражданам Украины отслеживать уровень загрязнения и, в случае необходимости, использовать защитные маски", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министество иностранных дел Украины предупреждало украинцев о забастовках в аэропорту "Хитроу" в Лондоне (Великобритания), которые могут повлиять на его режим работы. В частности, забастовки запланированы на 23 и 24 августа 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что британские пилоты, которые работают в авиакомпании Ryanair, планируют провести серию забастовок в августе. В частности, 48-часовую забастовка запланирована на 22-23 августа, также забастовки планируются на 2-4 сентября. Отметим, что забастовки могут повлиять на расписание полетов.