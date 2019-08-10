ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинских туристов предупредили о загрязнении воздуха в Малайзии

Новости » Общество    10.08.2019 - 12:51
Украинских туристов предупредили о загрязнении воздуха в Малайзии
Иллюстративное фото (facebook.com/EmbassyofUkraineinMalaysia/)

В случае необходимости, рекомендуется использовать защитные маски

Посольство Украины в Малайзии предупреждает туристов о значительном загрязнении воздуха в Малайзии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведомства в Facebook.

В случае необходимости, туристам рекомендуется использовать защитные маски.

"Вниманию граждан Украины! В связи со значительным загрязнением воздуха в Малайзии (хейз), рекомендуем гражданам Украины отслеживать уровень загрязнения и, в случае необходимости, использовать защитные маски", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министество иностранных дел Украины предупреждало украинцев о забастовках в аэропорту "Хитроу" в Лондоне (Великобритания), которые могут повлиять на его режим работы. В частности, забастовки запланированы на 23 и 24 августа 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что британские пилоты, которые работают в авиакомпании Ryanair, планируют провести серию забастовок в августе. В частности, 48-часовую забастовка запланирована на 22-23 августа, также забастовки планируются на 2-4 сентября. Отметим, что забастовки могут повлиять на расписание полетов.

В двух городах оккупированного Крыма фиксируют повышение загрязненности воздуха В ГСЧС назвали причину загрязнения воздуха в Киеве
Новости Украины Малайзиязагрязнение воздуха
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь