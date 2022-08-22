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Из украинских портов вышел очередной караван с продовольствием

Фото: из украинских портов вышел очередной караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 22 августа, из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Турции.

"Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на утром из украинских портов на отгрузку вышли еще 2 корабля", - отметили в ведомстве.

Одно из суден перевозит 25 тысяч тонн пшеницы в Египет, другое - 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.

Напомним, 20 августа в ирландский порт Фойнс прибыло судно с 33 тысячами тонн украинской кукурузы.

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