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Из украинских портов вышел еще один караван с продовольствием

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Воскресенье 28 августа 2022 10:21
Из украинских портов вышел еще один караван с продовольствием Фото: из украинских портов вышел еще один караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 28 августа, из одесских портов вышел еще один караван с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 6 судов с зерновыми грузами", - говорится в сообщении.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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