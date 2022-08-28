З українських портів вийшов ще один караван з продовольством

У неділю, 28 серпня, з одеських портів вийшов ще один караван з українським продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

"Триває робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 6 суден із зерновими вантажами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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