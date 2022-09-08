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Из украинских портов отправился по "зерновому коридору" еще один караван с продовольствием

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Одесская область, Четверг 08 сентября 2022 11:22
Из украинских портов отправился по "зерновому коридору" еще один караван с продовольствием Фото: Из украинских портов отправился по "зерновому коридору" еще один караван с продовольствием (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 8 сентября, из украинских портов отправились шесть кораблей с продовольствием, которые последуют по "зерновому коридору".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще 5 судов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, это якобы связано с тем, что почти все зерно из Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз.

В Офисе президента в свою очередь заявили, что слова Путина являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми. Российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.

Отметим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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