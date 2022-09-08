З українських портів вирушив по "зерновому коридору" ще один караван з продовольством

У четвер, 8 вересня, з українських портів вирушили шість кораблів з продовольством, які підуть по "зерновому коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 5 суден", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України. Це питання він планує обговорити з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За його словами, це нібито пов'язано з тим, що майже все зерно з України вирушило не в найбідніші країни, а в Євросоюз.

В офісі президента у свою чергу заявили, що слова Путіна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими. Російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

Зазначимо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.