Украинских патрульных обяжут работать с включенными боди-камерами, - Монастырский

Украинские патрульные полицейские будут обязаны всегда работать с включенными боди-камерами (бодикамами). Со следующего года такие устройства будут в каждом подразделении патрульной полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на форуме "Украина 30".

"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамы. И они обязаны будут их включать во время общения с гражданами", - заявил Монастырский

По его словам, таким образом можно будет достичь более высокого стандарта защиты прав человека.

Отметим, бодикам - это персональная камера, видеорегистратор, который может крепиться непосредственно на одежду. Применяется для фиксации работы полицейских.