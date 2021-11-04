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Українських патрульних зобов'яжуть працювати з увімкненими боді-камерами, - Монастирський

Автор: Юлія Бойко

Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами). З наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на форумі "Україна 30".

"Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами", - заявив Монастирський

За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.

Зазначимо, бодікам - це персональна камера, відеореєстратор, який може кріпитися безпосередньо на одяг. Застосовується для фіксації роботи поліцейських.

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Денис МонастирськийПатрульна служба