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Украинских фехтовальщиков назвали лучшими в мире

Автор: Анна Полисученко

На Конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне (Швейцария) было названо лучших фехтовальщиков по итогам сезона 2020-2021. Украинцы традиционно взяли высшие награды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

Лидером рейтинга в мужской шпаге стал бронзовый призер Игр ХХХII Олимпиады Игорь Рейзлин. В Токио 36-летний Рейзлин свою дебютную олимпийскую награду. Также в марте шпажист победил на этапе Кубка мира в Казани.

В женской сабле лучшей признали Олимпийскую чемпионку, серебряную и двукратную бронзовую призерку Олимпийских игр, шестикратную чемпионку мира Ольгу Харлан. Украинка возглавила мировой рейтинг уже в пятый раз.

Отметим, на Конгрессе членом Исполнительного комитета “FIE” был избран министр спорта и молодежи Украины, Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.

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