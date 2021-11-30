RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українських фехтувальників назвали найкращими у світі

Автор: Анна Полисученко

На Конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) в Лозанні (Швейцарія) було названо кращих фехтувальників за підсумками сезону 2020-2021. Українці традиційно взяли вищі нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Лідером рейтингу в чоловічій шпазі став бронзовий призер ХХХІІ Олімпіади Ігор Рейзлін. У Токіо 36-річний Рейзлін свою дебютну олімпійську нагороду. Також у березні шпажист переміг на етапі Кубка світу в Казані.

У жіночій шаблі кращою визнали олімпійську чемпіонку, срібну та дворазову бронзову призерку Олімпійських ігор, шестиразову чемпіонку світу Ольгу Харлан. Українка очолила світовий рейтинг вже вп'яте.

Зазначимо, на Конгресі членом Виконавчого комітету "FIE" був обраний міністр спорту та молоді України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОКНОК Украины