Украинские защитники за сутки уничтожили более 10 единиц воздушной техники оккупантов

Украинские защитники за сутки уничтожили 8 единиц воздушной техники оккупанта. Еще один истребитель и вертолет сбила система ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных Сил ВСУ.

"Кроме того ПВО сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52",- заявил

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия находится в растерянности, поскольку он не ожидал такого сопротивления от Украины.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.