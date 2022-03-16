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Украинские защитники за сутки уничтожили более 10 единиц воздушной техники оккупантов

Фото: украинские защитники за сутки уничтожили более 10 воздушной техники оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники за сутки уничтожили 8 единиц воздушной техники оккупанта. Еще один истребитель и вертолет сбила система ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командование Воздушных Сил ВСУ.

Согласно данным командования, за сутки украинским защитникам удалось уничтожить;

  • 3 самолета Су-30см;
  • 1 самолет Су-34;
  • 1 неопознанный самолет;
  • 2 вертолета;
  • 1 БпЛА.

"Кроме того ПВО сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52",- заявил

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия находится в растерянности, поскольку он не ожидал такого сопротивления от Украины.

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