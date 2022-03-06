Украинские защитники перешли в контратаку под Мариуполем, - Минобороны

В Мариупольском направлении украинские защитники перешли в контратаку и уничтожили технику российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны в Facebook.
Сегодня, на Мариупольском направлении украинские военные перешли в контратаку.
Было уничтожено 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра. Потери личного состава у российских оккупантов – около тридцати человек. Еще двух российских военных взяли в плен.
"Оказавшись в плену россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют". Все они знали. Двое танкистов, один из которых – офицер-командир взвода, решили сдаться. Остальные экипажи, которые находились в разбитой колонне бронетехники, остались в пылающих машинах навсегда", - рассказали в Минобороны Украины.
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Напомним, ранее мы писали о том, что на Коростень оккупанты сбросили 300-килограммовую бомбу, которая не взорвалась.
А также рассказывали о том, что в Виннице ракетами накрыли аэропорт.
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