Украинские юристы создали бота, который оградит от неприятностей с судебными делами и долгами

Бот работает в мессенджерах Viber и Telegram и помогает пользователям своевременно узнать о появлении правовых проблем и, что важно, - решить их.

Разработчики legaltech проекта PravoSud осуществили запуск VartaBot - чат бота, который осуществляет мониторинг открытых государственных реестров с целью выявления и предупреждения имущественных рисков. Бот предназначен прежде всего для обычных граждан. Он отслеживает появление судебных дел, заседаний, вызовов в суд, исполнительных производств и долгов, а также помогает получить помощь адвоката в случае необходимости.

Как рассказывает CEO PravoSud Михаил Вертепа: «Существует ситуация с недостаточным финансированием Государственной судебной администрации. Благодаря этому украинские суды не имеют средств на отправку уведомлений по почте. Это известная проблема. Более того, в законодательстве существуют положения, которые в отдельных ситуациях позволяют вызвать ответчика в суд путем размещения уведомления только на сайте суда. Поэтому остается лишь самостоятельно мониторить все эти государственные реестры каждый день, круглый год подряд. Возможно ли это делать для обычного гражданина, которому неизвестны все эти юридические тонкости? Конечно, нет. Поэтому мы создали бота, который делает это автоматически».

Неосведомленность о наличии судебного дела, исполнительного производства или долга, данные о которых содержатся в государственных реестрах, может привести к негативным последствиям. Например, расплачиваясь картой в магазине или кафе, можно обнаружить, что она заблокирована, поскольку исполнительная служба арестовала средства на счете, скажем, из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД. С внедрением в Украине электронной формы исполнительного документа такая ​​процедура потенциально может быть применена за считанные минуты. Наконец, подписание у нотариуса долгожданной сделки по продаже недвижимости может сорваться из-за наличия у продавца записи о наличии долга в соответствующем государственном реестре. Это лишь некоторые реальные примеры того, какое влияние может иметь плохая информированность о существовании рисков.

Осуществить поиск информации по ФИО, а также включить мониторинг по одному человеку можно абсолютно бесплатно. В то же время, наличие новой информации будет проверяться в таком случае лишь раз в 10 дней. А вот ежедневный оперативный мониторинг осуществляется на платной основе, но стоит всего 150 грн в год.

Как только будет обнаружена новая информация о судебных процессах, вызове в суд или долге, пользователь может немедленно воспользоваться функцией поиска адвоката. Это очень удобно, поскольку все происходит в одном боте. В таком случае специалисты проекта свяжутся по телефону, выяснят детали и помогут подобрать адвоката, который предоставит профессиональную помощь. И с первых дней запуска VartaBot уже есть первые обращения, когда граждане находят о себе вечером неожиданную информацию, скажем, о начале процедуры взыскания долга, а уже утром получают квалифицированную юридическую помощь.

Такой сервис будет полезным для предпринимателей, автовладельцев, продавцов и покупателей недвижимости, работникам компаний и всем, кто заботится о собственной безопасности и безопасности своей семьи.