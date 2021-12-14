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Украинские врачи впервые "заморозили" сердце пациента

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Львов, Вторник 14 декабря 2021 14:18
Украинские врачи впервые "заморозили" сердце пациента Фото: обследование сердечного катетера (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Львовские кардиохирурги впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить "мерцательную аритмию". Первым пациентом оказался 62-летний львовянин, болеющий с 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на заявление и.о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олега Самчука.

"Ледниковый период" в кардиохирургии Львова! Наши врачи впервые заморозили сердце пациента, чтобы вылечить "мерцательную аритмию". Новая для Львова операция называется криоабляцией", - написал он.

Как стало известно, первым шанс на выздоровление получил 62-летний львовянин, болевший с 2018 года. Его ситуация осложнялась тем, что мужчина не мог пить препараты, разжижающие кровь в связи с отсутствием одной почки. Перед операцией состояние пациента было крайне тяжелым, приступы повторялись несколько раз в сутки и грозили инсультом.

Врачи приняли решение оперировать мужчину, путем "криоабляции". Такую же операцию после него выполнили еще двум пациентам.

"Новая для Львова операция называется "криоабляция". Во время нее в сердце 62-летнего пациента ввели жидкий азот с температурой - 60 градусов, убивший больные участки сердца", - рассказал Олег Самчук.

Что такое "мерцательная аритмия"

"Мерцательная аритмия" является главной причиной возникновения ишемических инсультов. За нее в предсердие идет импульс, заставляющий стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме - 50-60. Риск возникновения тромбов в таком состоянии возрастает в 5 раз, соответственно в 5 раз выше риск возникновения инсультов.

"С "мерцательной аритмией" живут до 800 тысяч украинцев. Раньше у них не было шанса выздороветь, потому что болезнь не лечится медикаментозно: лекарство разве что разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба. Теперь благодаря криоабляциям у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства - 90%", - резюмировал Самчук.

Напомним, сегодня, 14 декабря, во Львове впервые пересадили почку 15-летнему мальчику. Органом с ребенком поделилась его бабушка.

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