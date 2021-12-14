Українські лікарі вперше "заморозили" серце пацієнта

Львівські кардіохірурги вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати "миготливу аритмію". Першим пацієнтом виявився 62-річний львів'янин, який хворіє з 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. генерального директора Першого територіального медичного об'єднання Львова Олега Самчука.

"Льодовиковий період" в кардіохірургії Львова! Наші лікарі вперше заморозили серце пацієнта, щоб вилікувати "миготливу аритмію". Нова для Львова операція називається кріоабляцією", - написав він.

Як стало відомо, першим шанс на одужання отримав 62-річний львів'янин, який хворів з 2018 року. Його ситуація ускладнювалася тим, що чоловік не міг пити препарати, що розріджують кров у зв'язку з відсутністю однієї нирки. Перед операцією стан пацієнта був вкрай важким, напади повторювалися кілька разів на добу і загрожували інсультом.

Лікарі прийняли рішення оперувати чоловіка, шляхом "кріоабляції". Таку ж операцію після нього виконали ще двом пацієнтам.

"Нова для Львова операція називається "кріоабляція". Під час неї в серце 62-річного пацієнта ввели рідкий азот з температурою -60 градусів, який убив хворі ділянки серця", - розповів Олег Самчук.

Що таке "миготлива аритмія"

"Миготлива аритмія" є головною причиною виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя йде імпульс, що змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину при нормі - 50-60. Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, відповідно в 5 разів вище ризик виникнення інсультів.

"З "миготливою аритмією" живуть до 800 тисяч українців. Раніше у них не було шансу одужати, тому що хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба що розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу. Тепер завдяки кріоабляції у нас з'явилася можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали в відділи серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%", - резюмував Самчук.