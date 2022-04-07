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Украинские войска захватили несколько вражеских систем ПВО

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Киев, Четверг 07 апреля 2022 12:29
Украинские войска захватили несколько вражеских систем ПВО Фото: Украинские войска захватили несколько вражеских систем ПВО (facebook.com/usofcom)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные захватили несколько единиц российских систем противовоздушной обороны. В частности, БУК М1 и БУК М2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Сил специальной операции ВСУ в Facebook.

"Несколько единиц техники вражеской ПВО была захвачена группой ССО Украины при проведении специальных действий. В частности, речь идет о БПУ комплекса БУК М1, ЗРК БУК М2", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что захваченная вражеская техника пригодна для использования.

"ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями. Так что иногда, даже самого страшного зверя, лучше брать живьем", - говорится в сообщении.

Фото: Украинские войска захватили несколько вражеских систем ПВО (facebook.com/usofcom)

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