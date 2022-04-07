Українські війська захопили кілька ворожих систем ППО

Українські військові захопили кілька одиниць російських систем протиповітряної оборони. Зокрема, БУК М1 і БУК М2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Сил спеціальної операції ЗСУ в Facebook .

"ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями. Так що іноді, навіть найстрашнішого звіра, краще брати живцем", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що захоплена ворожа техніка придатна для використання.

"Кілька одиниць техніки ворожої ППО була захоплена групою ССО України при проведенні спеціальних дій. Зокрема, мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК Бук М2", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.