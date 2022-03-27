Украинские войска сбили российский Су-34 под Изюмом, - Синегубов

По его словам, продолжаются бои в Изюмском направлении.

"Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

Он также отметил, что этой ночью продолжались обстрелы Харькова, оккупанты около 15 раз применили орудия дальнего действия. В результате зафиксированы пожары в Московском и Слободском районах.

"ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление", - добавил он.