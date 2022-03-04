UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские войска перешли в контрнаступление в Харьковской области, – Синегубов

Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поделился оперативной информацией о состоянии дел в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Харьковской ОВА в эфире телемарафона UAразом.

"Они (ВСУ) выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не то, что дают отпор, но уже перешли к контрнаступлению. Например, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – заявил глава области.

По его словам, враг фактически потерял наступательные ресурсы и отказался от массированных атак бронированной техникой. Зато оккупанты ищут слабые места, но украинские Вооруженные силы дают достойный отпор. В частности, вечером наши армейцы уничтожили 3 танка, а еще один взяли в качестве трофея.

"Враг понимает, что он уже не пройдет. Ему ничего не остается, как коварно бить по жилым массивам, по центру города, у нас продолжаются артобстрелы целый день, и ракетные также – и по административным зданиям, и по жилым, к сожалению, тоже", – резюмировал Синегубов.

К слову, глава Николаевской области успокоил жителей областного центра – оккупантов выбили из города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в Украину