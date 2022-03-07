Украинские войска отбили аэропорт Николаева

"Аэропорт наш, мы выбили (российские войска, - ред.), устраиваемся там поудобнее… Это точка нужная, сейчас мы по округе и по лесам пособираем тех, которые поразбегались, и приведем в чувство. С других направлений тоже отбились, там они меньшими силами заходили. Растерянные маленькие "ежики" бегают по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", - отметил он.