По состоянию на вторую половину дня 7 марта украинские войска отбили аэропорт Николаева. На данный момент пытаются задержать российских военных, которые бросили поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталия Кима.
"Аэропорт наш, мы выбили (российские войска, - ред.), устраиваемся там поудобнее… Это точка нужная, сейчас мы по округе и по лесам пособираем тех, которые поразбегались, и приведем в чувство. С других направлений тоже отбились, там они меньшими силами заходили. Растерянные маленькие "ежики" бегают по кустам, не знают, что делать. Сейчас мы всех найдем", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты зашли на территорию Николаевского аэропорта, но украинские военные перешли в наступление.
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