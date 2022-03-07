Станом на другу половину дня 7 березня українські війська відбили аеропорт Миколаєва. На даний момент намагаються затримати російських військових, які кинули поле бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Кіма.
"Аеропорт наш, ми вибили (російські війська, - ред.), влаштовуємося там зручніше... Це точка потрібна, зараз ми по окрузі і по лісах позбираємо тих, які порозбігалися, і приведемо до тями. З інших напрямків теж відбилися, там вони меншими силами заходили. Розгублені маленькі "їжачки" бігають по кущах, не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти зайшли на територію Миколаївського аеропорту, але українські військові перейшли в наступ.
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