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Украинские военные звания привели в соответствие с рангами НАТО

Автор: Александр Белоус

Воинские звания будут соответствовать кодам по стандарту НАТО

В Украине внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО.

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Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это еще один шаг, который обеспечивает совместимость с вооруженными силами государств - членов Альянса", - отметил Таран.

По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента по управлению карьерой военнослужащих по военным званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, которая предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", - отметил Таран.

Напомним, Конституцией Украины закреплен стратегический курс государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года украинцы преимущественно выступали за продолжение интеграционного курса государства в Европейский союз и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО.

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