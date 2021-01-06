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Украинские военные звания привели в соответствие с рангами НАТО

Среда 06 января 2021 15:08
Украинские военные звания привели в соответствие с рангами НАТО
Фото: почетный караул (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Воинские звания будут соответствовать кодам по стандарту НАТО

В Украине внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины военным рангам НАТО.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Это еще один шаг, который обеспечивает совместимость с вооруженными силами государств - членов Альянса", - отметил Таран.

По его словам, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента по управлению карьерой военнослужащих по военным званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, которая предусматривает создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", - отметил Таран.

Напомним, Конституцией Украины закреплен стратегический курс государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года украинцы преимущественно выступали за продолжение интеграционного курса государства в Европейский союз и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО.

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