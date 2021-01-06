Українські військові звання привели у відповідність з рангами НАТО

Фото: почесний караул (Віталій Носач, РБК-Україна)

Військові звання відповідатимуть кодам за стандартом НАТО

В Україні впроваджується Перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом STANAG 2116. Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО.

Відповідний наказ підписав міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав - членів Альянсу", - зазначив Таран.

За його словами, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проекту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.

"Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зазначив Таран.

Нагадаємо, Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року українці переважно виступали за продовження інтеграційного курсу держави до Європейського союзу та НАТО. Хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО 44,35% опитаних, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО.