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Украинские военные закончили курсы горной подготовки в Грузии

Автор: РБК-Украина

Украинские военные закончили курсы горной подготовки в Грузии. В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе завершились летние промежуточные и базовые курсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих.

В базовом курсе участвовали 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели. Их подготовка длилась в течение трех недель.

Военные проходили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.

По окончании курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир училища, вице-полковник Иване Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением горного училища. Им были вручены сертификаты о прохождения курсов, а отличившимся - также значки и подарки.

Напомним, что МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию.

Также ранее в Грузии стартовали военные учения Agile Spirit с участием Украины.

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Грузия