Украинские военные закончили курсы горной подготовки в Грузии

Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих.

В базовом курсе участвовали 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели. Их подготовка длилась в течение трех недель.

Военные проходили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.

По окончании курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир училища, вице-полковник Иване Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением горного училища. Им были вручены сертификаты о прохождения курсов, а отличившимся - также значки и подарки.