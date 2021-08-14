RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські військові закінчили курси гірської підготовки в Грузії

Автор: РБК-Україна

Українські військові закінчили курси гірської підготовки в Грузії. У Сачхерській школі гірничої підготовки імені полковника Бесіка Кутателадзе завершилися літні проміжні та базові курси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

Літній проміжний курс тривав чотири тижні. У ньому взяли участь 17 грузинських, українських та чеських військовослужбовців.

У базовому курсі брали участь 37 курсантів Національної академії оборони Грузії імені Давида Агмашенебелі. Їх підготовка тривала протягом трьох тижнів.

Військові проходили гірничо-технічну підготовку, правила вибору і використання гірського обладнання, правила безпеки, необхідні при переміщенні по гірській місцевості, а також організацію порятунку і евакуації постраждалих при переміщенні в горах.

Після закінчення курсів на території школи пройшла офіційна церемонія випуску. Командир училища, віце-полковник Іване Цхададзе привітав випускників з успішним завершенням гірничого училища. Їм були вручені сертифікати про проходження курсів, а відзначилися - також значки і подарунки.

Нагадаємо, що МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України до Абхазії.

Також раніше у Грузії стартували військові навчання Agile Spirit за участю України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія