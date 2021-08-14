Українські військові закінчили курси гірської підготовки в Грузії

Літній проміжний курс тривав чотири тижні. У ньому взяли участь 17 грузинських, українських та чеських військовослужбовців.

У базовому курсі брали участь 37 курсантів Національної академії оборони Грузії імені Давида Агмашенебелі. Їх підготовка тривала протягом трьох тижнів.

Військові проходили гірничо-технічну підготовку, правила вибору і використання гірського обладнання, правила безпеки, необхідні при переміщенні по гірській місцевості, а також організацію порятунку і евакуації постраждалих при переміщенні в горах.

Після закінчення курсів на території школи пройшла офіційна церемонія випуску. Командир училища, віце-полковник Іване Цхададзе привітав випускників з успішним завершенням гірничого училища. Їм були вручені сертифікати про проходження курсів, а відзначилися - також значки і подарунки.