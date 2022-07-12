Украинские военные захватили исправные танк и четыре бронемашины противника, - ОК "Юг"

Во время доразведки прилегающего к освобожденному Потемкиному району, подразделения ВСУ обнаружили несколько единиц заброшенной российской техники в исправном состоянии и с боекомплектом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
Среди трофеев украинской армии – танк Т-72Б3, а также две БМП-2, одна БМД-2К и один 1 БТР-Д. Захваченные боевые машины переведены в состав Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ранее стало известно, что чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек".
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