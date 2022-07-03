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Украинские военные захватили в бою новейшую российскую БМП

Фото: трофейная БМП-3 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады захватили в бою новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что во время штурма позиций противник бросил практически невредимую боевую машину с боекомплектом.

"После боя БМП-3 была доставлена в ремонтный батальон на осмотр. Как выявили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробег всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывался ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли", - говорится в сообщении.

Трофейная техника уже доставлена на передовую.

Напомним, ранее сообщал, что "Укроборонпром" восстановил трофейную технику на 1,5 млрд гривен.

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