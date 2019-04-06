Українські військові затримали диверсанта на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Він мав завдання здійснити диверсію в тилу українських військ

Сьогодні, 6 квітня, близько третьої години ночі, неподалік позицій одного з підрозділів Об'єднаних сил, затримано військовослужбовця 100-ї окремої мотострілецької бригади російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовик мав завдання здійснити диверсію в тилу українських військ, які обороняються на Курахівському напрямку.

Диверсантом, який був у цивільному одязі, виявився рядовий 3-го батальйону 100-ї окремої мотострілецької бригади Андрій Б.

"Військовослужбовці, які виконували бойове завдання, завчасно помітили недолугі намагання бойовика обійти наші позиції з флангу. Бойовика затримано, він надав необхідну інформацію розвідці Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 5 квітня противник 17 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 10 разів заборонене озброєння, один військовий загинув, двох поранено.

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика. В полон взяли рядового 100-ї окремої мотострілкової бригади (в /ч 08826) Юрія С.