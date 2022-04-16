UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные на Юге ночью уничтожили 14 оккупантов и их технику

На юге ВСУ уничтожили 14 оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В направлении Николаевской и Херсонской областей оккупанты активизируют боевые действия и пытаются закрепиться на позициях. Однако, украинские защитники дали достойный отпор врагу и за ночь с 15 на 16 апреля уничтожили 14 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

В частности, в течение ночи оккупанты осуществляли обстрелы украинских позиций и населенных пунктов, используя танки и артиллерию.

Также несмотря на обстрелы ВСУ удалось по состоянию на 16 апреля уничтожили 14 россиян и 4 единицы вражеской техники.

Оперативное командование призывает жителям городов не пренебрегать воздушными тревогами и не касаться подозрительных предметов.

Ранее мы сообщали, что ВСУ на Востоке за сутки уничтожили более 20 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины длится 52-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину