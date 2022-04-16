Українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку

У напрямку Миколаївської та Херсонської областей окупанти активізовують бойові дії та намагаються закріпитися на позиціях. Однак, українські захисники дали гідну відсіч ворогу та за ніч з 15 на 16 квітня знищили 14 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
Зокрема, протягом ночі окупанти здійснювали обстріли українських позицій та населених пунктів, використовуючи танки та артилерію.
Також попри обстріли ЗСУ вдалося станом на 16 квітня знищили 14 росіян та 4 одиниці ворожої техніки.
Оперативне командування закликає мешканцям міст не нехтувати повітряними тривогами та не торкатись підозрілих предметів.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ на Сході за добу знищили понад 20 окупантів.
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