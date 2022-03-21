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Российская армия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей, - МИД

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Понедельник 21 марта 2022 14:20
Российская армия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей, - МИД Олег Николенко (slovoidilo)
Автор: Татьяна Самарук

Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что 19 марта Россия принудительно переселила из Донбасса 2389 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя в Twitter.

По его словам, похищение гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом.

"Похищение гражданского населения строго запрещено международным гуманитарным правом. Российская армия лишает наших детей родительской опеки и ставит под угрозу их жизнь в России. Эти ужасные преступления необходимо прекратить", - написал Николенко.

Ранее мы сообщали, что в МИДе рассказали, что в ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 26-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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