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Украинские военные уничтожили забитый оккупантами бронированный КамАЗ "Тайфун"

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Херсонская область, Воскресенье 29 мая 2022 11:00
Украинские военные уничтожили забитый оккупантами бронированный КамАЗ "Тайфун" Фото: Украинские военные уничтожили забитый оккупантами бронированный КамАЗ "Тайфун" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области Вооруженные силы Украины подорвали на мине бронированный КамАЗ "Тайфун", который в это время перевозил российских оккупантов. Военные полностью уничтожили технику и личный состав захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

"Во враждебном тылу Херсонской области наши воины вышли на пути проезда российской военной техники", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что заминировав участок дороги операторы ССО дождались, когда там ехал грузовик с российскими оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку.

Напомним, по данным на 29 мая, ВСУ уничтожили уже 30 150 российских военных.

Кроме того, ВСУ отбить семь атак российских войск в районе Донецкой и Луганской областей, уничтожив беспилотник, танк и бронемашины.

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Вооруженные силы Украины Херсонская область Войска РФ
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