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Украинские военные уничтожили вражеский истребитель в Чернигове

Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные уничтожили еще один истребитель российских оккупантов. В этот же раз во время авиационного налета на Чернигов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

Пилот истребителя успел катапультироваться и скрыться в лесополосе.

"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться опасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет пошел вслед за кораблем", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские защитники захватили вражеский беспилотник. Отныне аппарат будет служить ВСУ. Того же дня был уничтожен еще один вражеский истребитель в Харьковской области.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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