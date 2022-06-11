Украинские военные уничтожили на Востоке 20 оккупантов и военную технику

Украинские военные на Востоке уничтожили 20 оккупантов 11 июня. Российская техника также уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток".
За сегодняшний день, 11 июня, украинские военные уничтожили 20 единиц личного состава российских войск.
Также уничтожены 1 БМП, 4 АТТ и 3 российских беспилотника.
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские военные уничтожили 500-ю цель врага в воздухе. Ей оказался беспилотник типа "Орлан-10".
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