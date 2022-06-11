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Украинские военные уничтожили на Востоке 20 оккупантов и военную технику

Новина українською →
Украина, Суббота 11 июня 2022 23:33
Украинские военные уничтожили на Востоке 20 оккупантов и военную технику Фото: украинские защитники уничтожили 20 оккупантов и их технику на Востоке (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Украинские военные на Востоке уничтожили 20 оккупантов 11 июня. Российская техника также уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток".

За сегодняшний день, 11 июня, украинские военные уничтожили 20 единиц личного состава российских войск.

Также уничтожены 1 БМП, 4 АТТ и 3 российских беспилотника.

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные уничтожили 500-ю цель врага в воздухе. Ей оказался беспилотник типа "Орлан-10".

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