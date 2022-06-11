Українські військові знищили на Сході 20 окупантів та військову техніку
Фото: українські захисники знищили 20 окупантів та їхню техніку на Сході (flickr.com)
Українські військові на Сході знищили 20 окупантів 11 червня. Російську техніку також знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Сьогодні, 11 червня, українські військові знищили 20 одиниць особового складу російських військ.
Також знищено 1 БМП, 4 АТТ та 3 російські безпілотники.
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські військові знищили 500-ту мету ворога в повітрі. Їй виявився безпілотник типу "Орлан-10".
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